Inter, destino comune per Martinez e Sommer in Champions: errori horror degli ex compagni

Sembra aver preso troppo alla lettera questo messaggio Josep Martinez, in arte Pepo. Circa un'ora e mezza prima del fischio d'inizio di Real Madrid-Inter, l'ex portiere nerazzurro Yann Sommer la combinava grossa. Al 43' di Club Brugge-Aston Villa, su lancio di Pau Torres, Nicolas Jackson si invola verso la porta e si infila tra i due difensori di casa. Sbaglia completamente i tempi dell'uscita l'estremo difensore, che viene saltato dall'attaccante senegalese che insacca a porta vuota. La partita, terminata 3-2 per i Villains, era già stata macchiata da un'imprecisione di Sommer, che non era riuscito ad allungarsi a sufficienza per fermare il diagonale di McGinn che aveva aperto il contenzioso, oltre ad altre sbavature.