L'Inter e Yann Sommer stanno valutando un "guanto speciale" per cercare di far rientrare in anticipo il portiere svizzero che, dopo la frattura del pollice, dovrebbe tornare dopo la sosta (per l'Udinese, il 30 marzo). Questo guanto, con tutore integrato, dovrebbe proteggere meglio il pollice operato e consentire a Sommer di rientrare contro il Monza il prossimo 8 marzo nel migliore dei casi o contro l'Atalanta il 16 marzo.