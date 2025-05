Inchiesta ultrà: il pm chiede 10 anni di carcere per il milanista Luca Lucci, 9 per l'interista Beretta

Per Lucci e Cataldo è stata chiesta anche la libertà vigilata per 4 anni. Chieste condanne a 4 anni e 6 mesi per Fabiano Capuzzo e Alessandro Sticco, 3 anni e 4 mesi per Islam Hagag e Luciano Romano, tutti membri del direttivo della curva sud ritenuta dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano un'associazione a delinquere. Per tutti sono state chieste pene accessorie e libertà vigilata dopo aver scontato la condanna. Altri tre membri del tifo organizzato rossonero - il fratello di Lucci, Francesco Lucci, l'ex bodyguard di Fedez, Christian Rosiello e l'ultrà Riccardo Bonissi - sono a processo in un filone separato nato come dibattimento ordinario e poi trasformato in abbreviato dopo la modifica del capo d'imputazione. Martedì la pubblica accusa ha chiesto per loro pene fra i 6 anni e 10 mesi e i 4 anni e mezzo. Per quanto riguarda il filone nerazzurro la Procura ha chiesto anche 8 anni per Marco Ferdico, anche lui tra i leader del direttivo della Nord prima degli arresti dello scorso settembre. I club si sono costituti parte civile.