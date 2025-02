Inter, senza un derby vinto lo scudetto è impossibile

RECORD – Con un gol da appIausi Moise Kean – l’eterno ragazzino che a fine mese compirà 25 anni - ha fatto… 13. Stabilendo così il suo primato assoluto di marcature. Aveva segnato 13 reti in campionato solo nel 2020-21, nella sua unica stagione in Ligue 1 con la maglia del Psg. In quell’annata aveva realizzato in totale 17 gol (13 + 3 in Champions più 1 in Coppa di Francia). Esattamente lo stesso bottino di oggi: ai 13 centri in campionato sono infatti da aggiungere 3 in Conference e 1 in Coppa Italia. E la stagione è ancora lunga…