Inter, senti Van Persie: "Siamo ancora in gioco, il rigore non c'era"

"I giocatori hanno dato tutto in campo e grazie a una bella parata su un rigore che per me non c'era, siamo ancora in partita. E pensiamo di poterla fare settimana prossima a Milano". Lo ha detto il tecnico del Feyenoord, Robin Van Persie, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter. "Dovremo correre di più, ma nel secondo tempo ci abbiamo provato davvero: è stato difficile mantenere il ritmo della pressione. I giocatori dell'Inter hanno grande qualità con la palla, siamo ancora in gioco per fortuna: oggi volevamo ottenere di più, ma siamo ancora in gioco".