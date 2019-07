INTER, SENSI: "IMPORTANTE PARTIRE COL PIEDE GIUSTO"

14/07/2019

"Abbiamo fatto una buona prestazione, non era facile dopo una settimana di duro lavoro. Siamo soddisfatti soprattutto perche' abbiamo provato a portare in campo i concetti del Mister. Il gol? Sono felice, e' sempre importante partire con il piede giusto e credo di averlo fatto". Prima uscita in maglia nerazzurra e primo gol per Stefano Sensi, tra i protagonisti del 2-1 con cui l'Inter ha battuto il Lugano allo "Stadio di Cornaredo" aggiundicandosi la Casino' Lugano Cup. Il centrocampista nerazzurro ha tracciato a Inter TV anche un mini-bilancio dopo questa prima settimana di ritiro: "Abbiamo cercato di mettere, sin dal primo giorno, l'intensita' che vorremo tenere in campionato. Per far si' che avvenga dovremo continuare a lavorare tanto e concentrarci ogni giorno di piu'. Cercheremo di dare sempre il massimo. Personalmente e' una grande motivazione lavorare con Conte, c'e' la voglia di migliorarsi allenamento dopo allenamento". Ora testa alla tourne'e in Asia: "Affronteremo squadre molto forti ma siamo all'Inter per questo e sono sicuro che faremo delle grandi prestazioni".