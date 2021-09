Inter, buone notizie per Inzaghi: tutto ok per Bastoni. Riposo precauzionale per Sensi

Notizie confortanti per Mancini e per Inzaghi: nulla di grave per Bastoni e anche per Sensi che stamani hanno svolto la rifinitura con l'Italia. Il difensore è regolarmente convocato per il match contro la Lituania (partirà dalla panchina ma ha rassicurato sulle sue condizioni con un messaggio sul suo profilo instagram) mentre il centrocampista è stato escluso dai convocati e ha lasciato il ritiro: riposo precauzionale assicurano dal quartier generale azzurro, anche perché all'orizzonte c'è il ritorno del campionato. Lo stesso Sensi ha comunicato via social che sta bene e ha dato appuntamento a tutti a domenica prossima. E qui entra in gioco anche l'Inter impegnata all'ora di pranzo a Marassi contro la Samp. Se per Bastoni ci sono sostituti freschi in rosa (numericamente, come centrali puri o adattati, Inzaghi ha a sua disposizione Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov e Dimarco) diverso è il discorso per Sensi. E' infatti lui il prescelto per affiancare Dzeko in avanti (esattamente come era successo alla prima di campionato contro il Genoa), tenendo conto del rientro degli attaccanti sudamericani - Lautaro e Correa - solo venerdì sera/notte.