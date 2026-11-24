"È veramente difficile trovare le parole in un momento come questo. C'è tanta amarezza, inutile nasconderlo. Stare lontano dal campo, dai miei compagni e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più". Lorenzo Colombo affida al suo profilo su Instagram il commento al gravissimo infortunio, rottura del legamento crociato anteriore destro, che lo terrà lontano dai campi per almeno sei mesi. "Non ti aspetti mai di dover affrontare qualcosa del genere - prosegue - e accettarlo non è semplice. Ma ci sono cose che non possiamo controllare, e quello che possiamo scegliere è come affrontarle. So che mi aspetta un periodo difficile, fatto di pazienza, sacrifici e tanto lavoro. Ma so anche quanto amo questo sport e quanto desidero tornare a viverlo ogni giorno". L'attaccante del Genoa infine manda un messaggio a tutti i tifosi che gli sono stati vicini in queste ore. "Grazie di cuore a tutti per i messaggi, l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando. Ci vediamo presto".