Il report si chiude con un piano di impegni approvato dal Senior Leadership Team, con tempistiche definite:

• definizione e pubblicazione della Strategia di Sostenibilità di Parma Calcio nella stagione 2026/2027;

• avvio dell'analisi delle emissioni di Scope 3 e introduzione di criteri ESG nella selezione e nella valutazione dei fornitori entro gennaio 2027;

• confronto con i fornitori di trasporto su soluzioni meno inquinanti entro aprile 2027;

• piano operativo su Equality, Diversity e Inclusion, politica sulla parità di genere e revisione del Codice Etico entro marzo 2027;

• certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere entro giugno 2027;

• politica di sostenibilità unica e pubblicazione del Report di Sostenibilità 2027 entro ottobre 2027;

• Continuo impegno del Club nel supportare queste tematiche e nello svilupparle concretamente giorno dopo giorno e nel futuro prossimo;

• Coinvolgimento attivo in termini di amplificazione per infondere la cultura di comportamenti virtuosi verso i più giovani, nell’ambito di Parma Capitale Europea dei giovani del 2027.