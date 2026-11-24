A Italia-Finlandia, gara di ritorno del play-off che vale un posto per il Mondiale in Brasile, mancano ancora 12 giorni, ma a Taranto l'attesa è già enorme. Un entusiasmo doppio, visto che dopo il match di sabato 5 dicembre (ore 21.15) lo stadio 'Erasmo Iacovone' ospiterà anche la Supercoppa Women del 10 gennaio (ore 15) tra Roma e Juventus. Due eventi in poco più di un mese che porteranno per due volte il calcio femminile a Taranto, in uno stadio dove nell'agosto scorso la Nazionale Under 19 femminile si è messa al collo la medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo. Dall'apertura della biglietteria di Italia-Finlandia di venerdì scorso, che comprende anche una scontistica per Roma-Juventus, sono già quasi 2.000 i tagliandi venduti, a testimonianza di come ci sia grande voglia di sostenere le Azzurre del Ct Andrea Soncin, che si raduneranno nella giornata di domani a Coverciano e che martedì 1° dicembre a Helsinki (ore 17.30 italiane) giocheranno la gara di andata dello spareggio per il Mondiale. Il doppio evento di Taranto è stato presentato in una conferenza stampa che si è svolta all'interno del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, alla presenza del Ct della Nazionale Andrea Soncin, della presidente della Serie A Women Federica Cappelletti, del sindaco di Taranto Piero Bitetti, del direttore generale Marco Lesto e del coordinatore del tavolo tecnico dello sport Pierfilippo Marcoleoni, con la SS Taranto Calcio rappresentata dal direttore generale Beppe Camicia e dalla componente del cda Paola Cocozza. Seduto in prima fila anche il presidente del Comitato Regionale Puglia e del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci. "Siamo stati travolti dall'entusiasmo della città - sottolinea il Ct Andrea Soncin -. Taranto conosce il calcio, vive di calcio e c'è grande voglia da parte di tutte noi di essere qui il 5 dicembre. In queste ore sto respirando la passione che questa città sa trasmettere. Allo Iacovone ci sono stato diverse volte da giocatore e qui ho sempre perso, perché l'ambiente che creano i tifosi è davvero capace di trascinare la squadra, che sta finalmente rinascendo e per questo faccio i complimenti alla società. Ho studiato la storia di Erasmo Iacovone e ho trovato tanti punti in comune con quello che le ragazze fanno quotidianamente a livello professionale, a livello di valori, impegno, sacrificio e perseveranza. Sono certo che i tarantini si ritroveranno nella nostra Nazionale e la speranza è quella di vivere tutti insieme una serata unica".