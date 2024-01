Inter, per Bastoni lavoro parzialmente in gruppo: da valutare per Firenze

INTER

Primo allenamento per i nerazzurri dopo la Supercoppa: al centro provati Asllani e Frattesi

© Getty Images L'Inter è tornata al lavoro questa mattina dopo la trasferta araba che ha regalato ai nerazzurri il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana conquistata contro il Napoli. Testa ora al campionato e alla sfida di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina. Da monitorare, nello specifico, le condizioni di Alessandro Bastoni che a Riad ha accusato un piccolo affaticamento muscolare che lo ha costretto poi a saltare la finale. Il centrale nerazzurro oggi ha svolto una parte del lavoro assieme ai compagni per poi proseguire con una sessione personalizzata: il pieno rientro in gruppo è previsto per domani. Se non ci saranno intoppi, sarà dunque a disposizione per la trasferta di Firenze: da valutare poi il suo utilizzo dal primo minuto, anche alla luce del successivo big match contro la Juve. Le alternative non mancano a Inzaghi, a cominciare dallo spostamento a sinistra di Acerbi con l'utilizzo di De Vrij al centro, oppure con l'inserimento di Carlos Augusto nel terzetto difensivo.

Assente invece per un permesso legato a motivi familiari Dumfries: l'olandese tornerà ad allenarsi ad Appiano nella giornata di domani. Per quanto riguarda il resto della formazione, provati a centrocampo (come ampiamente previsto) Asllani e Frattesi, destinati a sostituire gli squalificati Calhanoglu e Barella. Il big match con la Juve all'orizzonte suggerisce la massima cautela, le altre rotazioni nell'undici in campo si prevedono tuttavia in itinere, a partita in corso, senza scordare che il cambio di modulo negli ultimi minuti della sfida contro il Napoli, con l'inserimento di Sanchez come trequartista, è una soluzione che mister Inzaghi sta affinando sempre più. Nel tour de force che attende l'Inter nei prossimi 40 giorni tutti devono essere coinvolti, anche Buchanan avrà le sue chances: il canadese sta prendendo confidenza con il nuovo ambiente e con i nuovi dettami tattici, l'Inter confida anche sul suo contributo, specie in fase offensiva.