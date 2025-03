In casa Inter c'è attesa per gli esami cui verrà sottoposto in giornata Piotr Zielinski, che contro il Monza è stato in campo soltanto 3' a causa di un problema al polpaccio. Rischia uno stop tra il mese e mezzo e i due mesi in caso di lesione. Inzaghi spera di riaverlo per il finale di stagione.