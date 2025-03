Niente nazionale per Zalewski. Il ct della Polonia Michał Probierz ha esentato il laterale dell'Inter dalle prossime sfide contro Lituania e Malta valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il nerazzurro è infatti ancora alle prese con il recupero dopo l'infortunio al soleo della gamba destra accusato a fine febbraio: il suo rientro in campo è previsto per la sfida contro l'Udinese del 30 marzo.