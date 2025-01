Inter, Mkhitaryan: "Giocato per vincere, ora testa al derby"

Dopo la vittoria col Monaco e il pass diretto per gli ottavi di Champions, Henrikh Mkhitaryan ha analizzato il cammino nerazzurro con lo sguardo rivolto già alla prossima sfida di campionato. "Fin dalla prima partita di abbiamo creduto, sapevamo che non sarebbe stata facile perché dovevamo giocare contro squadre fortissime - ha spiegato l'armeno a Inter TV -. Abbiamo lottato ogni partita. Anche stasera non era facile ma abbiamo meritato e siamo meritatamente tra le prime otto". "Fin dal primo minuto siamo scesi in campo per vincere pur sapendo che ci bastava il pareggio, abbiamo giocato per vincere e alla fine abbiamo vinto dominando - ha aggiunto -. Ci penseremo quando saremo agli ottavi, ora non sappiamo nemmeno contro chi giocheremo. Ci penseremo quando sarà il momento, ora abbiamo nella testa solo il derby di domenica".