Inter, Marotta: "Nulla da rimproverare a Inzaghi e alla squadra"

"Noi dobbiamo giocare sempre per vincere, abbiamo l'obbligo di ottenere il massimo. C'era amarezza per il modo in cui abbiamo perso, per cui c'è uno stimolo in più". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita di campionato contro la Fiorentina. "La partita di giovedì è stata una rarità, perché siamo il miglior attacco del campionato. Non c'è un problema, ma solo essere concentrati", ha aggiunto. "Non c'è nulla da rimproverare alla squadra e all'allenatore, la testa era un po' pesante dal punto di vista psicofisico. Ma non capita solo a noi, capita anche ad altri club impegnati in tante competizioni. Ma dobbiamo essere ancora più bravi e adeguarci a un calendario sempre più stressante, forse fin troppo", ha detto Marotta.