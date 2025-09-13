Inter, Marotta: "Non sufficiente quanto fatto finora, dobbiamo prendere la rotta giusta"

Giuseppe Marotta ha parlato così del momento della sua Inter, ai microfoni di Dazn, prima del match contro la Juventus: "Non dimentico il periodo alla Juventus ma ora sono il presidente dell'Inter, amo l'Inter e amo questi colori - le parole del presidente nerazzurro -. Abbiamo fatto discretamente finora, ma non è sufficiente, bisogna andare avanti. Abbiamo avuto un inizio difficoltoso, dobbiamo prendere la rotta giusta assolutamente e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che credo gli abbiamo dato in questi anni".