Inter, Marotta: "Non sufficiente quanto fatto finora, dobbiamo prendere la rotta giusta"

Giuseppe Marotta ha parlato così del momento della sua Inter, ai microfoni di Dazn, prima del match contro la Juventus: "Non dimentico il periodo alla Juventus ma ora sono il presidente dell'Inter, amo l'Inter e amo questi colori - le parole del presidente nerazzurro -. Abbiamo fatto discretamente finora, ma non è sufficiente, bisogna andare avanti. Abbiamo avuto un inizio difficoltoso, dobbiamo prendere la rotta giusta assolutamente e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che credo gli abbiamo dato in questi anni".
"Consigli a Chivu? Parliamo sempre, anche lui ha una grande esperienza da giocatore - ha proseguito Marotta -. Questo è il Derby d’Italia, che va al di là dei 3 punti, spero sia uno spot per il nostro calcio".
Infine sui giocatori da cui si aspetta molto in questa stagione: "Secondo me sia Pio Esposito che Sucic, in termini anagrafici e di qualità, potranno avere le chance maggiori di fare bene. Ma non solo loro, anche gli altri giovani che abbiamo a disposizione".
