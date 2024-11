INTER, MAROTTA: "NAPOLI ATTREZZATO PER LO SCUDETTO"

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato della sfida contro il Napoli a pochi minuti dall'inizio dell'incontro: "Il Napoli è sicuramente candidato allo scudetto, ha vinto lo scudetto 2 anni fa. Ha tutte le credenziali. Il merito è dell'allenatore, Conte è un vincente come lo è il nostro Simone Inzaghi, che si avvia a quel tipo di carriera". Poi sulle scelte di Inzaghi: "La rosa è idonea agli impegni, le rotazioni sono giuste. Non c'è grande differenza tra chi gioca e chi sta in panchina. Poi è l'allenatore che vede chi sta meglio".