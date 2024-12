Inter, ma non solo: calendario senza sosta e senza tregua a ritmi folli

Un calendario folle, senza sosta e senza tregua da qui a marzo: ritmi indiavolati, da catena di montaggio "sportiva", inevitabilmente logoranti per i muscoli e la testa. Certo, c'è sempre chi ne uscirà dicendo "beh, in fondo è solo sport", sminuendo e banalizzando il tutto in una grossolana semplificazione. Una di quelle che oggi vanno tanto di moda, specie nel mondo a parte social. Perché non è "solo sport" ma è "sport" e, appunto, di uomini e atleti si tratta, non automi. Parliamo del calendario dell'Inter, ma beninteso non è diversala situazione se guardiamo a quello del Milan, tanto per intenderci. O a quello di tutte le altre squadre impegnate in campionato, Coppa Italia e Coppe europee, con l'aggiunta però per i nerazzurri (ma anche per i rossoneri) della Supercoppa Italiana e dei recuperi di Serie A che, proprio per l'intasamento da rush hour non trovano ancora collocazione.