Inter, prima le cessioni e poi le entrate: priorità ad attacco e centrocampo

"Servono leader in campo come me, come Arturo Vidal, Nicolò Barella o Alexis Sanchez. Solo con un tale atteggiamento puoi trasformare mentalmente la squadra e ribaltare una partita". A dirlo Romelu Lukaku, in una intervista pubblicata oggi in Belgio. Parole quantomai puntuali nel giorno in cui l'Inter è tornata al lavoro per preparare l'impegno contro il Crotone e Antonio Conte ha fatto il punto mercato con Marotta, Ausilio e il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina. Perché per continuare a viaggiare a ritmi tanto alti (sette vittorie consecutive in campionato hanno permesso di accorciare sul Milan ma non sono bastate per prendersi la vetta della classifica) occorre evidentemente rivedere, almeno in parte, la rosa a disposizione. Oggi, dunque, è state la prima occasione (perché il confronto sarà continuo) per stabilire le linee guida e dettare i prossimi passi.