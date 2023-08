Inter, leggero sovraccarico muscolare per Lautaro: niente test col Salisburgo

INTER

I nerazzurri impegnati in amichevole in Austria nel tardo pomeriggio: l'argentino è rimasto alla Pinetina

© Getty Images Lautaro Martinez salta per precauzione l'amichevole di questo pomeriggio in Austria contro il Salisburgo. L'attaccante argentino dell'Inter è rimasto infatti alla Pinetina a causa di un leggero sovraccarico muscolare che ne ha sconsigliato l'impiego: nulla che possa metterne a rischio la presenza nel primo match di campionato contro il Monza di settimana prossima, solo una scelta precauzionale. Lautaro lavorerà così oggi ad Appiano per aggregarsi nuovamente al gruppo nei prossimi giorni.

Oltre ad Acerbi mancherà dunque anche Lautaro nel penultimo test precampionato dell'Inter (l'ultima amichevole è in programma domenica contro l'Egnatia). Ma se per il centrale nerazzurro ci sono dubbi circa il suo recupero per la prima contro il Monza, il discorso è diverso per l'argentino che salta l'amichevole contro il Salisburgo solo per motivi precauzionali. Per Simone Inzaghi scelte obbligate in attacco con Thuram e Correa e a disposizione Esposito.