Inter, Lautaro sui social dopo il ko col Brugge: "Testa bassa e lavorare"

"Testa bassa e lavorare l'unico modo di migliorare". La ha scritto poco fa su Instagram Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, il giorno dopo la sconfitta per 4-3 subita dai nerazzurri dal Club Brugge in Champions League. Tocca al Toro, ieri a segno a San Siro con una doppietta, rialzare il morale della squadra che adesso è praticamente obbligata a battere lo Shakhtar Donetsk nel prossimo appuntamento europeo. Si giocherà mercoledì 21 ottobre al Meazza a partire dalle ore 21. I nerazzurri hanno zero punti nella maxi-classifica della Champions con due giornate disputate. Dopo il match con il club ucraino, l'Inter affronterà in Europa Feyenoord, Stoccarda, Borussia Dortmund, Liverpool e Slovan Bratislava.