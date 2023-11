Inter, la lunga attesa tra Nazionali e Juve: Lautaro, Sanchez e C. Augusto ultimi a rientrare

© Getty Images

Il campionato si ferma, la corsa scudetto si interrompe per la terza sosta della stagione: spazio agli impegni delle Nazionali, tra Qualificazioni a Europei e Mondiali e persino amichevoli. Per la tredicesima giornata di Serie A ci si proietta dunque sull'ultimo weekend del mese, quello che domenica 26 si chiuderà con il derby d'Italia, uno Juve-Inter che mette di fronte la prima e la seconda in classifica. Sono 16 i nerazzurri convocati che hanno lasciato la Pinetina e vi faranno ritorno tra una decina di giorni, ultimi come sempre i sudamericani: Lautaro, Sanchez e Carlos Augusto sono attesi in Italia giovedì 23 novembre.