Inter, Inzaghi: "Tre innesti importanti: la rosa mi dà certezze. Manca uno in difesa"

INTER

Il tecnico nerazzurro: "Zielinski ha grandissima tecnica, Taremi molti gol, Martinez ottimo portiere"

© Getty Images Sabato si riparte, con uno scudetto e due stelle sulla maglia. Il tecnico campione d'Italia guarda con grande fiducia all'esordio contro il Genoa: per Simone Inzaghi la sua Inter è pronta, matura e concentrata per provare a ripetersi. Con la consapevolezza che sarà ancor più difficile: "Il nostro impegno - ha dichiarato a Sky - dovrà essere ancora maggiore, ma sono molto soddisfatto del lavoro fatto sin qui". Per Inzaghi "la rosa dà certezze", i nuovi arrivi "sono importanti" e la dirigenza è pronta a intervenire per cogliere le opportunità di mercato: "Abbiamo una mancanza in difesa visto l'infortunio di Buchanan: stiamo parlando con la società, ho dirigenti forti alle spalle".

"IL NOSTRO IMPEGNO DOVRÀ ESSERE ANCORA SUPERIORE"

"C'è tanta attesa per quest'esordio, abbiamo fatto un bel lavoro dal 13 luglio: abbiamo avuto arrivi scaglionati ma sono soddisfatto del lavoro e dell'impegno dei ragazzi. La stagione dell'anno scorso è stata qualcosa di meraviglioso, quest'anno il nostro impegno dovrà essere ancora superiore: non sarà semplice perché i ragazzi sono stati straordinari ma dobbiamo cercare sempre di migliorarci e lavoriamo ogni giorno per questo".

"GRANDISSIMA APPLICAZIONE, TANTO OTTIMISMO PER L'ESORDIO"

"Voglio vedere concentrazione: siamo campioni d'Italia, nelle scorse stagioni chi ha difeso il titolo ha avuto difficoltà. Ne stiamo parlando coi ragazzi, dovremo avere una concentrazione folle per rimanere sempre concentrati sui nostri obiettivi. Ho dato qualche giorno di vacanza in più perché i ragazzi mi hanno dato tantissimo: sono soddisfatto per come si sono presentati, ho trovato grandissima applicazione da parte di tutti e c'è tanto ottimismo per l'esordio di sabato".

"TRE INNESTI IMPORTANTI, ABBIAMO DELLE CERTEZZE"

La rosa? Abbiamo confermato la squadra dell'anno scorso e abbiamo avuto tre innesti importanti: abbiamo delle certezze. Abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma Arnautovic e Taremi si sono allenati con noi, Zielinski è quasi pronto: resta solo De Vrij, che avrà qualche giorno in più. Però sono tutte cose di normale amministrazione".

"ABBIAMO UNA MANCANZA IN DIFESA, MERCATO APERTO, DIRIGENTI AL LAVORO"

"Il mercato? Fino a fine mese sarà aperto, abbiamo una mancanza in difesa visto l'infortunio di Buchanan: stiamo parlando con la società, ho dirigenti forti alle spalle. I nuovi proprietari li ho conosciuti, hanno grande ambizione come noi: il presidente Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti e Ferri sono ogni giorno qui per parlare e vedere se da qui a fine mercato riusciremo a mettere qualcosa dentro".

"ZIELINSKI, TAREMI E MARTINEZ: TECNICA, GOL E OTTIME PARATE"

"I nuovi? Zielinski è un giocatore di grandissima tecnica, lo abbiamo voluto: ci darà una grandissima mano, se non per sabato già alla prossima. Stiamo vedendo, è già tornato in campo. Taremi ha esperienza internazionale, ha tantissimi gol: è un ragazzo che si è inserito molto bene. Martinez è un ottimo portiere che ha tanta voglia di imparare: ha un grande portiere vicino come Sommer, ci darà grandi soddisfazioni".