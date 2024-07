Inter, Inzaghi rinnova fino al 2026: in sede per la firma

qui inter

Tecnico in sede per firmare il prolungamento fino al 2026 con ritocco di ingaggio a 6,5 milioni a stagione

© Getty Images In casa Inter è il giorno di Simone Inzaghi. Il tecnico, che nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa col presidente Beppe Marotta, è giunto in mattinata in sede per mettere nero su bianco l'accordo preso con i nerazzurri per il rinnovo di contratto. Reduce dal suo primo scudetto il ventesimo della storia dell'Inter, Inzaghi prolungherà fino al 2026 a 6,5 milioni all'anno più 3 di bonus. Un prolungamento di un anno in più, rispetto alla scadenza naturale del giugno 2025, per iniziare la nuova stagione con la tranquillità e la serenità per squadra e tecnico per portare avanti un progetto vincente.

Intesa, tra nerazzurri e tecnico, che era data per scontata ormai da giorni, anche se Inzaghi avrebbe voluto un prolungamento biennale. Ma l'accordo alla fine è arrivato per il rinnovo di un altro anno, con la scadenza posticipata al 2026 per permettere al tecnico di lavorare in tranquillità, così come alla società di progettare un futuro senza ulteriori pensieri. Una sorta di premio per mister Inzaghi, che sul campo e con i risultati ha meritato anche l'adeguamento economico.

Con il nuovo stipendio, il tecnico dell'Inter diventerà il più pagato della Serie A a pari merito con Antonio Conte e davanti a Thiago Motta (3,8 milioni alla Juventus).