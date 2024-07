Inter, Inzaghi riabbraccia Calhanoglu e Sommer: il gruppo nerazzurro quasi al completo

© inter.it

Dopo gli azzurri, rientrati settimana scorsi, il gruppo Inter accoglie oggi altri due reduci da Euro 2024. Oggi sono infatti rientrati ad Appiano Gentile Sommer e Calhanoglu, come testimoniato dalle immagini postate sui social dal club nerazzurro. Ancora pochi giorni e sarà il turno di Pavard, Thuram, De Vrij e Dumfries (attesi per il 3 agosto), prima di rivedere alla Pinetina anche Lautaro Martinez e Valentin Carboni (di ritorno in Italia il 7 agosto). Intanto, come detto, Simone Inzaghi ritrova a sua disposizione due leader della rosa nerazzurra, pronti a cominciare la preparazione. Non è da escludere che entrambi possano rivedersi in campo venerdì prossima nell'amichevole contro il Pisa.