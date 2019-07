In una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Diego Godin si è confessato a 360°. "L'Inter è ambiziosa come me, nessun club mi aveva convinto come è riuscita a fare l'Inter - ha spiegato il difensore uruguayano - Per battere la Juve servono ambizione e tanto lavoro, ci proveremo". Su Conte: "Mi ricorda moltissimo Simeone, è un tipo molto concreto: sa quel che vuole, va dritto al punto, per un giocatore è l'ideale".