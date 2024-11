INTER, GIORGIO RICCI NUOVO CHIEF REVENUE OFFICER

Tramite una nota ufficiale, l'Inter ha comunicato una importante novità a livello dirigenziale. "F.C. Internazionale Milano S.p.A. annuncia oggi la nomina di Giorgio Ricci a Chief Revenue Officer, a partire dal 4 novembre 2024 - si legge -. Ricci apporterà la sua grande esperienza nei club sportivi d'élite per mantenere l'eccellenza competitiva e la sostenibilità finanziaria. Si unirà al leadership team di gestione dell'Inter con un focus sulle entrate commerciali di una Società che sta continuando a consolidare la sua posizione finanziaria in miglioramento. Ricci succederà a Luca Danovaro, che lascerà l’Inter per perseguire nuove opportunità al di fuori del Club". Così il Presidente Marotta: "Siamo felici di accogliere Giorgio Ricci nella squadra dirigenziale nerazzurra. In qualità di Chief Revenue Officer sarà parte integrante del continuo rafforzamento della posizione finanziaria del Club e contribuirà a raggiungere il nostro obiettivo di successo dentro e fuori dal campo.”