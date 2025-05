Inter, Farris: "Non c'è spazio per la delusione, ora andiamo a prenderci la Champions"

Su Lautaro: "Se sarebbe entrato in altre situazioni? In realtà no. Abbiamo messo in campo una squadra competitiva contro il Como. Complimenti al lavoro del Como e di Fabregas. Il nostro pensiero era di non rischiare alcun giocatore, era prevista una staffetta, come poi è stata. Il punto era di portare a casa il risultato, ma Thuram si è scaldato, Lautaro no senza condizioni straordinarie. Si pensava di poter portare a casa il risultato salvaguardando i giocatori per la migliore condizione possibile a Monaco".