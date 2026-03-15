Inter, due giorni di riposo prima di Firenze

La rabbia per le decisioni di Manganiello e il pari con l'Atalanta che complica ulteriormente la corsa scudetto. Sono ore difficili in casa Inter, con la squadra che godrà di due giorni di riposo prima di tornare, martedì, ad Appiano Gentile per preparare la trasferta contro la Fiorentina, ultimo match prima della sosta per le nazionali. Due giorni di riposo, stabiliti già prima del match contro la Dea, che serviranno per cercare di ritrovare tranquillità e motivazioni.