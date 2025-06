Inter, distrazione muscolare per Bisseck: salta le prime gare del Mondiale per Club

Arrivano brutte notizie per l'Inter in vista del Mondiale per Club. Dopo essere uscito in anticipo nel corso della finale di Champions a causa di un infortunio, Yann Bisseck si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare a carico dei flessori. Esclusi, dunque, problemi articolari, come temuto subito dopo l'infortunio. Il difensore tedesco, dunque, dovrebbe saltare le prime gare del Mondiale per Club. Un'assenza pesante per il club nerazzurro. Bisseck, inoltre, era stato costretto a dare forfait per le Final Four di Nations League a causa di questo infortunio.