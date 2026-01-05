Inter devastante ma... 'poco cinica': nella corsa a tre con Napoli e Milan servirà esserlo

Una delle migliori prestazioni della formazione di Chivu, si è detto. Il 3-1 al Bologna rappresenta il quinto successo consecutivo in campionato di Chivu. Contro i rossoblù, tabù degli ultimi anni in Serie A e non solo (vedasi il recente confronto diretto in Supercoppa), si è vista una grande Inter. Tre gol rifilati a una squadra che ne aveva subiti 14, gli stessi dei nerazzurri prima del fischio d'inizio del Meazza, seppur ora con soli 2 punti ragranelllati nelle ultime 5 partite.