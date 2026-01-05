Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
L'ANALISI

Inter devastante ma... 'poco cinica': nella corsa a tre con Napoli e Milan servirà esserlo

Contro il Bologna una delle migliori versioni dei nerazzurri che hanno concretizzato meno di quanto creato

05 Gen 2026 - 08:37

L'Inter si applica e risponde bene, anzi ottimamente: alle vittorie di Napoli e Milan replica con una prestazione da nove in pagella e torna prima in classifica, inaugurando questo inizio di 2026 nel miglio dei modi. Il 3-1 al Bologna ha messo in risalto tanti aspetti positivi, al di là ovviamente della vetta ritrovata, a una settimana dal big match di San Siro contro Conte (prima però l'infrasettimanale con  la trasferta di Parma di mezzo).

Leggi anche

L'Inter vendica Riad: Bologna travolto e nuovo sorpasso al Milan in vetta | PAGELLE

Una delle migliori prestazioni della formazione di Chivu, si è detto. Il 3-1 al Bologna rappresenta il quinto successo consecutivo in campionato di Chivu. Contro i rossoblù, tabù degli ultimi anni in Serie A e non solo (vedasi il recente confronto diretto in Supercoppa), si è vista una grande Inter. Tre gol rifilati a una squadra che ne aveva subiti 14, gli stessi dei nerazzurri prima del fischio d'inizio del Meazza, seppur ora con soli 2 punti ragranelllati nelle ultime 5 partite.

Una sensazione di dominio, soprattutto dopo il raddoppio di Lautaro. E adesso i numeri contro le squadre di alta classifica, se proprio non si vuole parlare di big, iniziano a tornare: vittorie contro Como, Atalanta e Bologna. Certo, i ko con Juventus, Napoli e Milan restano, ma ora fanno meno male. Dopo un mese, inoltre, torna la Thu-La: Marcus e il Toro non segnavano nella stessa partita dal 4-0 al Como dello scorso 6 dicembre.

Lautaro fa 125 e raggiunge Higuain: la top 10 degli argentini che in A hanno segnato di più

1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Tutto bene? Qualcosa da aggiustare c'è. Perché questa partita, seppur finita 3-1, maschera fino a un certo punto un problema che l'Inter spesso si trascina nel corso del campionato: l'incapacità di sfruttare la grande quantità di occasioni create. La traversa da pochi passi di Lautaro, le parate di Ravaglia, gli errori di misura tanto nelle conclusioni quanto nell'ultimo passaggio: il risultato sta infatti stretto a Chivu. Cosa che si è vista anche a Bergamo, dove un errore aveva spianato la strada alla vittoria contro l'Atalanta.  Per battere Conte e Allegri, insomma, non basterà forse la sola bellezza, ma servirà anche una buna dose di cinismo.

inter
campionato
serie a
chivu

Ultimi video

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:12

Kean decisivo con l'assist di Solomon: l'israeliano cancella subito le polemiche

02:06
Verona-Torino 0-3: gli highlights

Verona-Torino 0-3: gli highlights

03:11
Inter-Bologna 3-1: gli highlights

Inter-Bologna 3-1: gli highlights

02:54
Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

02:02
Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

02:03
Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

01:00
MCH DEL PIERO COPPA DEL MONDO MCH

La Coppa del Mondo a Riad: c'è Del Piero a custodirla

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:10
Serie A: la classifica dopo la diciottesima giornata
10:09
Juve, incubo "pareggite": 22 segni X in 56 gare. Spalletti come Motta e Tudor
09:02
Cairo festeggia a Verona: "Vamos, sempre forza Toro"
Vanoli
23:45
Vanoli, stop al silenzio stampa: “Campionato riaperto, ma è lunga. Solomon? Abbiamo aggiunto qualità”
23:29
Inter, Chivu non parla nel dopo partita