Inter, De Vrij: "Importante il salvataggio sul 3-1"

"È una vittoria importantissima. Abbiamo visto ancora una volta che in Serie A nulla è scontato. Tutto dipende dal nostro approccio. Come successo in altre occasioni, non abbiamo iniziato bene il secondo tempo e loro hanno trovato il gol. Ma siamo stati bravi a reagire subito e a chiudere la partita con il terzo gol". Così Stefan De Vrij a Dazn dopo il successo per 3-1 sul Cagliari arrivato anche grazie a un suo salvataggio sulla linea: "Era un momento chiave. Sul 3-2 la partita poteva riaprirsi e complicarsi, mentre mantenendo il doppio vantaggio siamo riusciti a gestire meglio. Questo gruppo si conosce molto bene, giochiamo insieme da due anni e ognuno sa esattamente cosa fare. È una squadra unita, e si vede".