De Vrij, titolare in difesa con Godin e Skriniar, descrive così i tre punti contro l'Udinese: "Mi trovo molto bene, sono contento di giocare al fianco di giocatori fortissimi come Milan e Diego, che è uno dei difensori più forti in giro e ha molta esperienza - le parole a Inter Tv -. Per me è anche più facile così, quindi sono contento. L'assist di Godin per Sensi? Sì, l'abbiamo provato. Il mister ci chiede di entrare con la palla quando c'è spazio, di avanzare. Dobbiamo ancora migliorare in questo aspetto: si vede che stiamo migliorando e speriamo di continuare a farlo in futuro. Abbiamo iniziato bene con tre vittorie, ma c'è ancora tanta strada da fare. Certo, c'è una grande atmosfera e un bel gruppo. Si vede che c'è voglia di giocare. Per cui, dobbiamo cercare di migliorare ancora e continuare sulla nostra strada".