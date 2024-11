INTER, DARMIAN: "CON L'ARSENAL DIFFICILE, MA VOGLIAMO 3 PUNTI"

"Sarà una partita difficile ma vogliamo portare a casa i tre punti, poi il campo dirà dove posiamo arrivare. Noi cercheremo di fare la nostra partita tenendo conto delle qualità e delle caratteristiche dell'Arsenal. Sappiamo le qualità di tutti i loro giocatori offensivi e dovremo difendere al meglio come squadra e fare il massimo per metterli in difficoltà". Lo ha detto il difensore dell'Inter Matteo Darmian, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Arsenal. "Noi siamo focalizzati su domani, alla partita contro il Napoli ci sarà modo di pensare dopo. Dobbiamo scendere in campo con determinazione e attenzione, servirà un grande lavoro a livello difensivo e offensivo - ha proseguito -. In campionato abbiamo lasciato qualche punto ma siamo lì e vogliamo continuare un percorso di crescita che è partito anni fa e sta proseguendo ancora oggi. Se saremo i favoriti o no lo dimostrerà il campo ma noi faremo il nostro meglio per portare a casa punti e vittorie. Questo format è una novità per tutti, noi siamo concentrati su domani, affrontiamo una squadra forte, di qualità e con grande gioco ma noi non siamo da meno e lo vogliamo dimostrare con una vittoria che servirà al nostro percorso", ha concluso Darmian.