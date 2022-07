Inter, contro il Lione scatta l'ora di Skriniar. E Inzaghi ritrova Gosens

L'AMICHEVOLE

Non sono invece partiti per Cesena Sanchez, Pinamonti, Agoumé e Salcedo: tutti sul mercato

© www.inter Tutto confermato: l'Inter è partita questa mattina per Cesena dove questa sera affronterà il Lione senza Sanchez, Pinamonti, Salcedo e Agoumé, gli uomini ancora sul mercato e in cerca di nuova destinazione. Simone Inzaghi, oltre ad aver aggregato al gruppo i "primavera" Zanotti, Casadei e Fontanarosa, ritrova per una test di sicuro valore Milan Skriniar (alla prima convocazione dopo l'infortunio patito con la sua nazionale due mesi fa) e Gosens, alle prese la settimana scorsa con un piccolo affaticamento muscolare. Prima uscita ufficiale anche del nuovo Club Manager Riccardo Ferri.

La penultima uscita prima dell'esordio in campionato contro il Lecce (settimana prossima la prova generale contro il Villarreal) sarà dunque l'occasione per vedere in campo la difesa titolare con lo slovacco al fianco di De Vrij e Bastoni. Un'indicazione anche in chiave mercato, con Skriniar che a questo punto a meno di offerte irrinunciabili (concetto che può essere valido per qualsiasi altro giocatore di qualsiasi altro club italiano) è destinato a prendersi nuovamente sulle spalle la retroguardia nerazzurra. Match, quello contro i francesi, buono anche per rivedere anche Robin Gosens, se non dal primo minuto di certo nel corso della ripresa. Proprio l'ex atalantino è uno dei nerazzurri maggiormente sotto i riflettori in questo precampionato: per quanto le sue caratteristiche siano radicalmente diverse da quelle di Perisic, va da sé che la sua crescita è fondamentale per lo sviluppo del gioco di Simone Inzaghi. Presenze di pari importanza, se vogliamo, rispetto alle assenze, perché la non convocazione di Sanchez e Pinamonti (oltre a quelle di Agoumé e Salcedo) confermano che i due attaccanti sono fuori dai piani societari. Per il cileno si attendono novità sul fronte Marsiglia, per l'azzurro invece è sempre scontro a due tra Atalanta e Sassuolo.