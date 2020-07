Inter, Conte: "Un gruppo splendido: attaccate me, non i giocatori o il club"

QUI INTER

Sei gol al Brescia, tre punti per rispondere a Juve e Lazio e, più in generale, una prova di carattere dopo la botta patita contro il Sassuolo e la vittoria rocambolesca contro il Parma. Al termine del match contro il Brescia, Antonio Conte può cosi lodare la prestazione dei suoi ragazzi e rispondere alle critiche piovute sulla squadra nell'ultima settimana: "Siamo stati bravi a vincere ma mi è piaciuto soprattutto l'atteggiamento della squadra che non si è mai fermata, ha sempre guardato in avanti tenendo il piede sull'acceleratore. Abbiamo segnato tanti gol e non ne abbiamo presi. Questa cosa deve darci soddisfazione". Detto questo, ecco però l'affondo: "Guardando l'Inter - ha proseguito l'allenatore nerazzurro - ci sono sempre state tante indicazioni positive, poi dipende se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per l'Inter si vuole guardare il bicchiere mezzo vuoto e creare problemi, ma per me non c'è nessun problema. Attaccate me invece dei giocatori o del club".

Oggi a segno sei marcatori diversi, non Lukaku (subentrato nella ripresa) e Lautaro, partito totitolare al fianco di Sanchez: "Dal punto di vista dell'impegno a Lautaro gli si può rimproverare zero. Sicuramente in un match come questo meritava di fare un gol per le occasioni create e avere una soddisfazione personale. Ma io sono tranquillo, so che abbiamo da fare questo mini-torneo e so di avere ragazzi a posto, professionali, che vogliono bene all'Inter. Poi ci sono qualità e difetti, come li hanno tutti. Ma sulla serietà dei ragazzi sono tranquillo perché sono splendidi. Lavorano, poi in partita possono commettere errori ma per il cuore e la generosità che mettono non posso dire nulla. Spiace perché a volte commettiamo disattenzioni gravi che ci hanno fatto perdere punti".

Tra le note sicuramente positive Alexis Sanchez, giocatore ritrovato e possibile fattore decisivo in questo mini-torneo: "Sanchez è stato preso per mettere qualità. Noi abbiamo fatto un percorso con Lautaro e Lukaku senza alternative di spessore, facendo giocare a volte Esposito che in Primavera giocava e non giocava ed era titolare negli Allievi. Ora Alexis sta bene, non è quello che ho apprezzato in Inghilterra ma è sulla buona strada. Col Parma è entrato col piglio giusto e mi è piaciuto, oggi ho visto grande impegno da parte sua. La strada è questa, avere adesso tre attaccanti mi fa stare più tranquillo".

"Adesso - ha continuato Conte sempre ai microfoni di Dazn - dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi, poi tirare le somme. Stiamo lavorando, abbiamo sfruttato anche questo periodo di sosta forzata per proporre qualcosa di differente rispetto all'inizio. Sinceramente la squadra, da quando abbiamo ripreso, mi è piaciuta perché ho visto determinate idee e situazioni che stiamo riprovando. Poi a volte il risultato non ti accompagna, vieni penalizzato e sembra che tutto quello che si sta facendo sia negativo".

Infine, quella di oggi (ma anche quella di Parma) è stata una partita che ha detto che Conte può fare affidamento da qui alla fine del campionato su Moses e Gagliardini., bravi a reagire e replicare alle critiche: "Sono contento di Moses, era con me al Chelsea. Se sta bene fisicamente è un giocatore che può essere protagonista. Ha avuto difficoltà perché in Turchia ha avuto diversi problemi fisici, ma è un giocatore importante. Gagliardini ha reagito (al clamoroso gol sbagliato contro il Sassuolo, ndr) lavorando, analizzando aspetti positivi e negativi. Questa è una squadra alla quale a livello di cuore, generosità, abnegazione non ho nulla da rimproverare. Ma deve stare più sul pezzo, commettere meno errori e ingenuità che a volte ci hanno devastato sul piano psicologico. Su questo possiamo crescere, poi questa squadra è ancora abbastanza giovane. Focalizziamoci da qui a fine stagione, poi vediamo".