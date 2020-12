Conte pensa al futuro: "Dopo Natale nuovo vertice con la società"

VERSO VERONA-INTER

Dopo aver colto la sesta vittoria consecutiva in campionato contro lo Spezia, l'Inter si prepara a chiudere l'anno solare con la trasferta alquanto insidiosa in casa del Verona. Contro l'Hellas di Juric, il tecnico nerazzurro Antonio Conte è intenzionato a riproporre dal primo minuto Arturo Vidal, rinunciando ancora a schierare dell'inizio Stefano Sensi, evidentemente ancora bisognoso di migliorare la propria condizione fisica. Davanti, invece, coppia obbligata formata da Lautaro e Lukaku.

LA CONFERENZA DI ANTONIO CONTE

Le prime parole sono per il prossimo avversario: “Il Verona sta facendo grandi cose, complimenti a Juric che sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una gara difficile, vediamo i risultati fatti da loro contro le grandi squadre, a cui hanno creato problemi: dovremo essere bravi, attenti e determinati”. L'allenatore nerazzurro ha poi affrontato l'argomento legato allo stato fisico dei suoi: "Abbiamo giocato due giorni fa, ieri chi ha giocato ha fatto recupero, oggi prepareremo la gara, manca questa partita prima delle vacanze di Natale e cercheremo di mettere tutta l’energia possibile per ottenere un buon risultato. Sanchez infortunato? Non so se sia un problema legato alla sua Nazionale o a lui, resta il fatto che il dato costante è che il cileno si infortuna spesso".

Poi una valutazione sull'anno solare: "Sinceramente a livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti a far sì che l’Inter si assesti nelle primissime posizioni di classifica, un percorso iniziato e che sta continuando, percorso fatto di lavoro in parallelo a quello fatto dalla società, ma su questo dovrete chiedere al club. Il turnover è limitato per via degli infortuni e perché c'è la volontà di dare una stabilità al gruppo per avere un’ossatura precisa. Se il Milan mi sta stupendo? Sta facendo molto bene e sono contento per Pioli".

Conte ha poi parlato delle sue valutazioni su questo primo scorcio di stagione: “La mia valutazione non è importante ora. Sarà importante quella che dovrà fare il club in questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Ci vedremo in questi giorni, dopo la gara contro il Verona, nel periodo natalizio, visto che è giusto dare un seguito all’incontro di agosto, è giusto sedersi e capire che soluzioni abbiamo in mente per le cose da affrontare, se vogliamo affrontarle".