Inter, Benitez: "Può vincere la Champions. In Europa però nessuna partita è facile"

Sul chi sia il miglior avversario da trovare agli ottavi, Benitez non ha dubbi: "Meglio evitare il Psv. In questo momento mi sembra una squadra in fiducia, nonostante siano reduci da un periodo non brillante in campionato. Probabilmente hanno concentrato le forze sulla Champions e lo hanno fatto bene". L'avversario che l'ex tecnico "augura" all'Inter è dunque il Feyenoord: "Sono riusciti a passare il turno anche senza Gimenez, che anzi stava con gli avversari. Negli scontri diretti i rischi sono elevatissimi, ma l’Inter comunque ha qualcosa in più di entrambe le possibili avversarie. Anzi, parecchio in più". Una condizione da "favorita" che però non dovrà distrarre gli uomini di Inzaghi che, questa stagione, hanno dimostrato in più di una partita una certa superficialità (ammessa dagli stessi calciatori, Mkhitaryan in primis) frutto della fiducia maturata nell'ultimo anno: "Nessuno avrebbe potuto immaginare Juve, Milan e Atalanta ai playoff. Questa è la conferma che a certi livelli non esistono partite facili e le distanze si assottigliano".