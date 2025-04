Inter, Carlos Augusto: "La sconfitta brucia ma mercoledì altra partita"

"Ci è mancata lucidità per approfittare delle occasioni, loro hanno sfruttato la loro. Non voglio cercare alibi, la sconfitta brucia ma mercoledì c'è un'altra partita. Dobbiamo vedere gli errori fatti ed essere concentrati". Parole di Carlos Augusto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Sulla gara di Barcellona: "Sì, tutti vogliono giocare una semifinale di Champions. Può pesare la stanchezza mentale ma non può esserci paura, abbiamo gente di esperienza che ha vinto tanto. Dobbiamo vedere gli errori fatti in queste gare, ma il gruppo è sempre attento. Mercoledì sarà una partita importante e dovremo fare del nostro meglio":