Antonio Candreva sorride dopo il 4-0 dell'Inter al Lecce, in cui ha messo la firma con il meraviglioso gol che ha fissato il risultato: "Ho perso un anno, ora voglio rifarmi insieme ai miei compagni - spiega l'esterno - Conte è l'allenatore giusto per ogni giocatore. Il gol? La palla è partita bene ed è andata dentro. L'esultanza era per Allegra (la compagna, n.d.r.)"