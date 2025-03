"Non possiamo sottovalutare le squadre, gli avversari sono bravi. Alla fine abbiamo dominato, le abbiamo provate tutte e siamo contenti della vittoria". Così Hakan Calhanoglu a Sky dopo il successo in rimonta sul Monza: "La mentalità del mister è giusta, proviamo a fare il Triplete. Stagione lunghissima, andiamo step by step".