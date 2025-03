Inter-Bayern il 16 aprile: tutte le info sui biglietti per la sfida di San Siro

Per l'Inter, nei quarti, la doppia sfida con il Bayern Monaco: l'andata sarà l'8 aprile all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, mentre la gara di ritorno al Meazza è in programma mercoledì 16 aprile alle 21:00. I biglietti per assistere alla sfida di San Siro saranno in vendita da giovedì 13 marzo alle 12:00 su inter.it/biglietti, quando prenderà il via la prima fase di vendita dedicata agli Abbonati alla stagione 24/25, i quali potranno confermare il proprio posto. A seguire le altre fasi, dedicate a Soci Inter Club, possessori di tessera Siamo Noi.