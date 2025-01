Inter batte Napoli 3-1 e Thiago sembra... Conte

SFIDE – Il calendario non ha ancora date certe, ma la sfida scudetto Napoli-Inter si giocherà al Maradona giusto tra un mesetto, nel weekend di domenica 2 marzo. Al netto del recupero “con data da destinarsi” di quel (tanto) che resta di Fiorentina-Inter, ci separano 4 giornate per nulla banali. Il Napoli domenica sera va all’Olimpico contro la Roma, poi ci sono Napoli-Udinese, un’altra trasferta romana in casa della Lazio e Como-Napoli. L’Inter domenica prossima ha il derby, poi la Fiorentina in casa, la Juventus fuori e il Genoa ancora a San Siro. Per ora “potenzialmente” appaiate in testa alla classifica in attesa che si completi la gara sospesa per il malore di Edoardo Bove, il faccia a faccia a distanza tra Napoli e Inter vede al momento in vantaggio i nerazzurri 3-1. L’Inter di Inzaghi ha infatti il miglior attacco (54 gol, il top del campionato, contro i 35 del Napoli), una miglior differenza reti (+36 contro +22) e il miglior cannoniere (Thuram a quota 13 ha davanti solo Retegui; Lukaku è a 9). L’unica voce che sorride alla squadra di Conte è la difesa: 15 reti incassate dal Napoli (il top del campionato), 18 quelle subìte dall’Inter.