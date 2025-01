Inter, Bastoni: "Milan o Juve? Con entrambe voglia di rivalsa"

"Sappiamo quanto sia difficile contro l'Atalanta, ci danno pochi spazi e non è facile. In queste situazioni deve venire fuori il talento singolo e oggi Dumfries ci ha dato dimostrazione di questo. Il nostro obiettivo è voler vincere sempre, al di là di chi abbiamo di fronte". Così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni a Mediaset dopo la vittoria in Supercoppa sull'Atalanta. "Chi preferisco incontrare in finale tra Juve e Milan? In campionato non abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni con entrambe, sicuramente ci sarà grande voglia di rivalsa al di là di chi andremo ad incontrare".