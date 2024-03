Inter, Barella: "Col Genoa non volevo simulare ma reazione sbagliata: chiedo scusa"

© Getty Images

Dopo la partita con il Genoa è stato preso di mira dalla critica, con accuse pesanti e un tantino sopra le righe: tutto per il contatto con Frendrup e il rigore successivo fischiato per l'Inter che era poi valso il momentaneo 2-0 contro il Genoa. Un contatto chiaro ma non falloso che però è valso a Barella l'accusa di essere un simulatore. Il centrocampista nerazzurro che fa dell'agonismo un suo tratto distintivo ha preso la parola al termine del match vinto contro il Bologna e non si è nascosto: "Dopo la partita col Genoa tutti mi hanno additato come simulatore per il rigore: il mio intento non era simulare ma ho sbagliato nella reazione e chiedo scusa per quel momento (le capriole sul terreno di gioco, ndr). A volte in campo hai tanta voglia di vincere e fai ciò che non bisogna fare. Tutto qui, chiedo scusa”.