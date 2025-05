Inter-Barcellona verso il sold out, vietata la rivendita: la nota del club

Inter-Barcellona di martedì sera va verso il tutto esaurito per una serata che potrebbe consegnare la finale di Champions League ai nerazzurri. Su tanti siti esterni si trovano tagliandi messi in rivendita (anche a 1.000 euro) che, però, non saranno validi come spiegato dal club in una nota: "Diffidate da qualsiasi annuncio o sito alternativo o di rivendita. Non sarà consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà valido, rappresentando di fatto una truffa".