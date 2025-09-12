Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Inter-Barcellona, tolte le squalifiche a Flick e al suo vice

12 Set 2025 - 18:02

Hansi Flick e il suo vice, Marcus Sorg, sederanno regolarmente sulla panchina del Barcellona nel debutto in Champions League contro il Newcastle. La Uefa, infatti, ha revocato la giornata di squalifica ai due allenatori comminata dopo la semifinale di ritorno contro l'Inter. Flick si era lasciato andare a comportamenti inappropriati nei minuti finali del match, risultando particolarmente agitato. A partita terminata, il tecnico aveva anche criticato pubblicamente l’arbitro Marciniak, lasciando intendere che i dubbi fossero stati sempre risolti a favore dell’Inter. Sia Flick che Sorg, che rimarranno sotto osservazione per un anno, erano stati inoltre multati di 20 mila euro.

