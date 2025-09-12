Atletico Madrid, Nico Gonzalez si presenta: "Darò tutto me stesso"

L'Atletico Madrid ha presentato ufficialmente Nico Gonzalez, arrivato dalla Juventus durante l'ultima sessione di calciomercato. Queste le parole dell'attaccante: "Volevo davvero essere qui. Sono emozionato. So che posso dare il massimo, ho 27 anni e la verità è che ho ancora molti obiettivi da raggiungere. Oggi indosso questa maglia, mi piacerebbe vincere tante cose". A Madrid sarà allenato da un suo connazionale, Diego Simeone: "È uno dei migliori al mondo. Ho chiacchierato nel poco tempo che avevo, mi ha spiegato cosa voleva da me e gli ho detto che ero completamente d'accordo con lui. Ora non mi resta che dimostrarlo e dare il massimo in campo", ha dichiarato l'argentino. Per Nico Gonzalez l'esordio con i Colchoneros potrebbe arrivare già domani nella gara casalinga contro il Villareal.