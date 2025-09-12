Bari, il tecnico Caserta: "A Modena per alzare l'asticella"

"Modena e Palermo test probanti? Tutte le partite sono complesse. E' presto per fare valutazioni. Dobbiamo vivere gara dopo gara. Sappiamo i nostri pregi e difetti. Dobbiamo alzare l'asticella. Siamo pronti per il Braglia. Ci aspettano due trasferte contro due squadre costruite per fare un torneo di vertice. Dobbiamo valorizzare i nostri punti di forza": così il tecnico del Bari Fabio Caserta ha presentato il prossimo impegno in campionato dei pugliesi, domani contro il Modena (fischio d'inizio alle 15). Domani non ci sarà l'attaccante Gytkjær (l'allenatore preferisce non rischiarlo dopo un piccolo infortunio), mentre non è in condizione nemmeno l'altra punta Cerri. "Castrovilli? Ha bisogno del tempo necessario per recuperare dopo il problema al ginocchio. Piano piano arriverà a porter giocare una partita intera. Quando si abbassano i ritmi diventa per noi importantissimo", ha spiegato sull'ex azzurro ancora in fase di rilancio. Sul caso di Giuseppe Sibilli (giocatore deferito alla Procura federale, con un procedimento in corso da alcuni mesi) Caserta ha detto che "non abbiamo ricevuto nessuna notizia dalla società. Il ragazzo si è allenato con tranquillità. Faccio quello che mi compete".