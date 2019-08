Hanno preso il via i lavori di ammodernamento del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. La struttura è al centro di un programma di rinnovamento che entro l'estate 2020 la vedrà raggiungere nuovi e sempre più elevati standard di qualità, sia per ciò che riguarda l'ambito delle performance sportive, sia per quanto concerne le infrastrutture di supporto e le aree lavoro destinate allo staff. Le infrastrutture realizzate saranno di assoluta eccellenza per tecnologia, innovazione ed efficienza. Il tutto ruoterà intorno ai campi da calcio e sarà realizzato con una visione orientata al futuro, alla valorizzazione delle performance degli atleti e alla tutela dell'ambiente. Il primo intervento sarà la realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà le camere dei calciatori della prima squadra, il ristorante loro dedicato, e altri spazi a disposizione di staff e dirigenza. Nel corso della primavera 2020 saranno invece ristrutturati gli spazi dell'attuale club-house e all'inizio della stagione sportiva 2020-2021 saranno definitivamente ultimati i lavori di ammodernamento del Centro Sportivo Suning. La struttura, progettata da COIMA Image per il Club, grazie a un sistema costruttivo altamente prefabbricato in legno brevettato da WoodBeton, si distinguerà per la sostenibilità senza però rinunciare ad un design moderno, tecnologico e rispettoso del territorio. Tutto questo con il dichiarato obiettivo di creare un ambiente sempre più in linea con un'attività sportiva ai più alti standard qualitativi. "L'Inter è impegnata nel rinnovamento delle infrastrutture di proprietà - ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. Dopo l'inaugurazione della nuova sede, i nostri investimenti sono rivolti alla ristrutturazione del Centro Sportivo Suning: realizzeremo una struttura di eccellenza sportiva e di assoluta avanguardia tecnologica".